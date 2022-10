Al “Franco Ossola” arriva il Breno, svolta obbligatoria per il Varese

Il Città di Varese ha necessità di svoltare dopo un inizio di stagione difficile e ben al di sotto delle parole spese nel precampionato. La partenza a rilento, con appena 5 punti fatti in 6 giornate e la bellezza di 13 gol subiti, è stata una mazzata pesante da digerire. Il cambio di allenatore non ha portato immediatamente gli effetti desiderati, con mister Luciano De Paola che ha esordito con la pesantissima sconfitta 4-1 in casa della Varesina.

In settimana il tecnico biancorosso ha lavorato tanto sul campo ma anche sulla mente e sull’intensità della sua squadra, che è ora chiamata a rispondere in maniera positiva anche in gara. Domenica 16 ottobre (ore 15.00) al “Franco Ossola” ci sarà il Breno ultimo in classifica, l’opportunità giusta per Disabato e compagni di trovare quella vittoria che manca dalla prima giornata e che potrebbe essere la medicina giusta per dare vita a un nuovo campionato.

«È stata una settimana di lavoro intenso e completo – spiega mister De Paola -. Abbiamo lavorato molto sulle situazioni che abbiamo sbagliato con la varesina e ci aspettiamo di fare una partita importante perché dobbiamo cominciare a cambiare il trend di questo inizio di campionato. I ragazzi stanno cominciando a prendere la mia mentalità. Giocheremo con forza e cattiveria per portare a casa un risultato positivo. A livello di formazione ci sarà qualche cambiamento rispetto a domenica. Molte volte si può cadere nell’errore che una squadra che è ultima possa essere molle. Non lo sono e noi dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità e cattiveria fin dal primo minuto. È una partita che dobbiamo fare nostra assolutamente».

Ancora assenti due pedine importanti come Francesco Gazo e Gianluca Piccoli, che stanno recuperando da guai muscolari.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.