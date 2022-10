Al Kapannone dei libri di Angera si festeggiano gli 80 anni di Paul McCartney

In occasione degli ottant’anni di Paul McCartney (festeggiati lo scorso giugno), il Kapannone dei libri ad Angera ha deciso di celebrare il musicista in un modo tutto suo: un pomeriggio di divertimento tra libri e musica per conoscere e immergersi nelle vicende della sua lunga carriera: dagli esordi nei Beatles ai suoi lavori come solista, ma anche la musica classica, le mostre d’arte e il cinema d’animazione. L’evento si terrà sabato 22 ottobre alle 17.

A raccontare il personaggio di Paul McCartney ci saranno Marco Tamborini, direttore della rivista della Società Storica Varesina e collezionista di memorabilia beatlesiane, e Riccardo Russino, autore insieme a Carmine Aymone e Michelangelo Iossa di un libro edito da Hoepli dedicato proprio all’artista: La grande storia di Paul McCartney.

Anche il padrone di casa, Andrea Kerbaker, avrà alcune storie da raccontare su Macca. Era stato proprio Kerbaker a portare Paul McCartney a Roma al Colosseo nel 2003 (nell’ambito del Progetto Italia) per quello che sarebbe stato il più grande concerto mai tenuto dall’artista di Liverpool con ben mezzo milione di spettatori.

Per un appuntamento del genere non può certo mancare la musica. E infatti sabato pomeriggio le note di Paul e dei Beatles faranno cantare il pubblico grazie al duo acustico The BeeTools, amatissimo sulle sponde del Lago Maggiore, che torna al Kapannone per l’occasione.