Al Multisala Impero di Varese la proiezione in esclusiva del film “Argentina 1985”

Un appuntamento speciale al Multisala Impero di Varese tra cinema e storia. Mercoledì 12 ottobre, alle 20.50, si terrà una serata dedicata all’Argentina con la proiezione in esclusiva del film “Argentina 1985”. La proiezione sarà preceduta da un intervento di Laura Branchini sul poeta Juan Gelman e sul prosatore Haroldo Conti, entrambi colpiti (in diversa maniera) dalla dittatura nel Paese.

Il film diretto da Santiago Mitre con Ricardo Darin e Peter Lanzani, racconta del processo ai comandanti della dittatura Argentina negli anni 80. La proiezione, è in esclusiva, e fa parte del progetto di proporre alcune proiezioni de Le vie del Cinema, in poche selezionate città fuori Milano (Mantova, Brescia, Varese, Bergamo, Melzo).ì La manifestazione, organizzata dall’Anec, ha presentato alcuni tra i titoli proposti all’ultima Mostraì Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nei cinema di Milano.

L’incontro sarà presentato da Laura Branchini, traduttrice di letteraria dallo spagnolo e dall’inglese, dal 1998. In particolare è diventata negli anni la voce italiana del grande poeta argentino Juan Gelman (premio Cervantes). Ha inoltre tradotto tutti i racconti e un romanzo del prosatore argentino Haroldo Conti e si sta occupando della traduzione dell’opera omnia di Miguel Ángel Bustos, poeta e disegnatore desaparecido. Ha insegnato materie umanistiche in diverse scuole di vari ordini e gradi. Ha fondato la casa editrice Asinelli Editori in seno all’associazione di promozione sociale Burritos di Varese, nel 2012. Nel 2012 è segnalata tra i dieci traduttori finalisti per il Premio Monselice per la Traduzione Letteraria e per il Premio di Traduzione Letteraria della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero. Dal 2021 porta avanti la Libreria degli Asinelli, a Varese, insieme a Stefano Perez.