Al Multisala Impero di Varese la poetessa Katia Catalano

Sabato 29 ottobre, alle 11, al Cinema teatro Impero di Varese, Alberto Casiraghy, con Simone Riva, dialogheranno con la poetessa e scrittrice Katia Catalano, il dialogo sarà accompagnato da intermezzi musicali del Maestro Kingsley Elliot Kaye.

Katia Catalano, poetessa e saggista, laureata in Giurisprudenza, ha conseguito, inoltre, la laurea in Lettere e Filosofia ad indirizzo storico-critico dell’arte, presso l’università di Milano. In una sua intervista spiegava: “Ho capito che la mia vita era poesia sin dal principio”, giurista, critico d’arte, Master in Storytelling e marketing arte, conduttrice e poetessa. Sono appassionata di comunicazione, neuroscienze e neuro marketing. Nel 2011 ha pubblicato Sensibilità ambivalente, intensa raccolta di poesie, e nel 2013 ho presentato 3R, racconti & provocazioni, un libro di trentatré storie anagrammate corredate da novantanove quesiti funzionali alla riflessione.

Nel 2014 è riapparsa con Vedo (?!) altre righe tra le rime, raccolta particolare di liriche, rese maggiormente fruibili da linee guida, con le quali propongo hai mie lettori un quid per cogliere l’essenza della sua anima poetica. E’ il 3 Maggio 2016 l’Università degli Studi di Milano mi ha conferito la borsa di studio “Exploit your talent 2016”– quale poetessa – ed il 29 gennaio 2018 ho ricevuto il premio “Stella Nascoste” a Varese.

Da gennaio 2021 con grande entusiasmo conduce un proprio programma radiofonico suo, Katia poesia, su Radio Morgan, culturale ed innovativo. Contemporaneamente collabora settimanalmente con Radio 15 minuti con una sua rubrica “15 minuti d’arte” e su Rainbow diversamente radio con la rubrica di “poesia energetica”.