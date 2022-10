Al Museo dell’Illustrazione di Saronno in mostra le opere di Dino Buzzati pittore e scrittore

Una mostra da non perdere a Saronno, al Museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25, nel cortile interno.

“Dino Buzzati: pittore e scultore” è il titolo dell’esposizione, in programma dal 1 al 23 ottobre. Si potranno ammirare le opere di letteratura illustrata contenute in Poema a Fumetti, I miracoli di Val Morel, Storie dipinte e La famosa Invasione degli Orsi in Sicilia.

La mostra è visitabile il sabato e la domenica, con orari: 10.30-12.30/15.30-19.00. Ingresso libero.