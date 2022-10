Al PalaBisterzo di Busto Arsizio gli Internazionali di Taekwondo

Il 29 e 30 ottobre, al “Palabisterzo” di via Ferrini si svolgeranno gli Internazionali d’Italia di Taekwondo Song Moo Kwan, manifestazione organizzata dal Centro Taekwondo di Busto Arsizio con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’ENDAS (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI).

La manifestazione vedrà la partecipazione di 21 società italiane provenienti da varie regioni (Sardegna, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia), tre società provenienti dalla Grecia, una rappresentativa dall’Irlanda, accompagnata dal Presidente Europeo del Song Moo Kwan il GM Guy Jones e una dall’Inghilterra capitanata dal GM Mark Richardson (una leggenda del Taekwondo inglese).

Il totale degli atleti in gara sarà di 128 al sabato che si cimenteranno in una gara tecnica e 83 alla domenica che si affronteranno con combattimenti in tre round da due minuti. L’anno scorso la prima società classificata fu lo Sporting Club Samarate, allenata dal Maestro Monti che è stato il primo europeo, non di origini asiatiche, ad aver conseguito il grado di 9°Dan di Taekwondo.