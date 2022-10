Al Quarto Stato di Cardano “Velata”, storie di hijab, cultura e autodeterminazionale

Giorgia Bernardini porta alla scoperta delle rivoluzioni delle atlete musulmane che si stanno battendo per autodeterminarsi e non dover scegliere tra velo e pratica agonistica.

Domenica 23 ottobre ore 19 la presentazione di “Velata. Hijab, sport e autodeterminazione” apre il nuovo ciclo d’incontri sullo sport al Quarto Stato di Cardano: una chiacchierata con Giorgia Bernardini, autrice del libro Velata. Attraverso le storie iconiche, Giorgia racconta di sportive che hanno rotto il tetto di cristallo, lottando per coniugare sport e religione, cultura e passione.

Giorgia Bernardini ci guida nelle rivoluzioni che hanno coinvolto il mondo sportivo internazionale dove sempre più atlete musulmane si stanno battendo per autodeterminarsi e non dover scegliere tra velo e pratica agonistica.

Dal basket al pugilato, dal calcio al rugby, non si tratta di vicende isolate, ma di storie di atlete diventate attiviste e punti di riferimento per le bambine di domani. Donne capaci di contrastare con le proprie scelte le dinamiche razziste e la cultura egemonica che ancora dominano le nostre società.

Si inizia alle 19 con un aperitivo a tema nel giardino del Circolo e l’incontro avrà luogo prima della cena con un ricco menù preparato dalla cucina Rock and Roll del Quarto Stato.

È il primo incontro del secondo ciclo di “Circoli di cultura e sport”, promosso da Abitare Le Idee e Quarto Stato, con formula di aperitivo della domenica al circolo di via Vittorio Veneto a Cardano.

Nella voglia di Circolo Quarto Stato e Abitare le idee di far circolare la cultura come strumento principale per il benessere della comunità territoriale la rassegna in questione diventa spunto di incontro e confronto su temi culturali che prendono spunto da storie di sport.

I racconti vogliono guardare elementi dello sport e riportarli a riflessioni più ampie che stimolino cambiamento nella comunità, partendo dalla presentazione di un libro e continuando con una chiacchierata che lasci spazio alla comprensione di come cultura e sport insieme possono portare benessere nella vita delle persone.