Al Salone Estense l’Associazione Mazziniana racconta le S.O.M.S.

Si è tenuto questa mattina il convegno “Le società operaie di mutuo soccorso e la cooperazione”, organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Varese “Giovanni Bertolè Viale” presso il Salone Estense di Via Sacco 5 a Varese.

“Questo convegno è la seconda parte di un incontro che organizzammo nel 2019 – ha spiegato in apertura dell’evento il Presidente dell’Associazione Leonardo Tomassoni – Vogliamo parlare delle Società Operaie di Mutuo Soccorso della Provincia di Varese, ma non solo: si tratta di un approfondimento di questo discorso. Prenderemo in considerazione in maniera più specifica il percorso storico di alcune di queste nostre SOMS. Nel contempo, attraverso alcuni interventi particolari, verranno presi in considerazione gli aspetti delle caratteristiche del pensiero mazziniano che sta a fondamento della cooperazione delle società operaie”.

L’incontro, moderato da Carlo Manzoni, A.M.I. Varese, ha visto protagonisti molti ospiti: Michele Finelli, Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, Ferruccio Temporiti, Presidente Onorario Coordinamento Regionale SOMS Lombardia – Saronno, Maurizio Ampollini, Presidente SOMS di Malnate, Robertino Ghiringhelli, Presidente Comitato Scientifico SOMS di Viggiù, Emanuele Felice Professore Ordinario Università IULM di Milano.