Al Teatro Apollonio di Varese una serata di magia con il Galà del sorriso

Il Galà del Sorriso torna al Teatro Apollonio di Varese più smagliante che mai dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Organizzato da “Il Ponte del Sorriso Onlus“è uno spettacolo di magia di alto livello, durante il quale illusionisti di fama internazionale conducono il pubblico in un mondo ai confini della realtà. La direzione artistica è a cura di Walter Maffei di Master of Magic uno dei più noti professionisti della magia italiani.

Presentano la serata Thomas Incontri e Rossella Di Pierro. Sul palco vari nomi famosi si avvicenderanno per delle esibizioni al limite dell’incredibile per far sognare grandi e piccini. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre alle ore 21.

L’ingresso è riservato a tutti coloro che acquisteranno un biglietto della lotteria a 12 euro, in vendita presso Varese Dischi, galleria Manzoni 3, Varese (0332 241056), presso Sport Lab, via Aldo Mazza 12, Gavirate (348 7839689) oppure è possibile prenotarli al numero 0332 286946 e ritirarli prima dello spettacolo, oppure è possibile comperarli direttamente a teatro la sera dello spettacolo dalle ore 19.

Il ricavato sarà destinato a donare un’incubatrice neonatale per il punto nascita dell’Ospedale di Tradate.