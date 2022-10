Al teatro di Cuasso al Monte la presentazione del libro “Metrò Giallo”

In programma la presentazione del libro dal titolo di Metrò Giallo di Samuele Mei: l’appuntamento venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 20:30 presso il Teatro Nuovo di Cuasso (sede della Pro Loco).

R., un giovane giornalista di cui non conosciamo il vero nome, viene indagato dalla polizia per l’omicidio di Ottaviano Colombi, stravagante professore politicamente scorretto. Per dimostrare la sua presunta innocenza, R. inizia a investigare in collaborazione con Olivia, perturbante figlia del professore defunto. In una Milano misteriosa, però, i delitti continuano e ciò che li accomuna è un tatuaggio a forma di spirale presente in tutte le vittime. Dopo diverse peripezie, R. scopre l’esistenza di un’impenetrabile società segreta che affonda le sue radici in un lontano passato. Ormai braccato dalla polizia, il protagonista prova a sventare l’attentato ordito dalla “Spirale”: un ordigno sta per sventrare il centro di Milano, sulla linea gialla del metrò.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.