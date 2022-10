Al via i lavori per la nuova casa dell’acqua in via Gramsci a Rescaldina

Lavori in corso a Rescaldina per una nuova casa dell’acqua: il cantiere, a carico di Cap Holding, ha preso il via in questi giorni nel parcheggio vicino all’ex villa Saccal in via Gramsci, all’incrocio con via Bozzente, e porterà alla realizzazione della postazione per l’erogazione di acqua potabile su due stalli di sosta in adiacenza all’aiuola in circa 50 giorni di tempo. Non senza qualche modifica alla viabilità: giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, infatti, per l’intervento è stato istituito il senso unico alternato nel tratto di via Gramsci che fiancheggia la postazione della nuova casa dell’acqua ed è stata vietata la sosta negli ultimi tre posti auto del secondo corsello del parcheggio di fronte a Villa Saccal.

La casa dell’acqua è il premio ottenuto da Rescaldina grazie a “Let’s Green!”, concorso ideato e lanciato a settembre 2020 dal gestore del servizio idrico integrato per incentivare le pratiche virtuose di cittadini, scuole, associazioni e comuni del territorio. L’iniziativa, che aveva premiato anche Busto Garolfo e Dairago con una fornitura di piante del valore di 15mila euro per creare una nuova area verde sul territorio comunale, era valsa a Piazza Chiesa il terzo gradino del podio nella categoria dei comuni con una popolazione tra 7mila e 15mila abitanti e il riconoscimento assegnato era proprio la casa dell’acqua ormai prossima al posizionamento.

Quella che verrà installata in via Gramsci non sarà la prima casa dell’acqua per Rescaldina: da anni, infatti, ne è già attiva una in via Caduti di Nassirya a Rescalda. E grazie al premio ricevuto da Cap Holding ora il paese potrà fare un passo avanti rispetto agli «obiettivi di tutela e salvaguardia dell’acqua pubblica» e agli «obiettivi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e in particolare ai rifiuti da imballaggio, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di bottiglie di plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime».