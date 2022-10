Al via la 14esima edizione di Oktoberfoto “Varese città della fotografia”

È ufficialmente aperta la 14esima edizione di Oktoberfoto “Varese città della fotografia”. Quest’anno la mostra fotografica, ospitata nella sede ACLI di Via Speri Della Chiesa 9 a Varese, è stata dedicata a Marco Pontiggia, fondatore del Foto Club Varese e ospiterà fino al 16 ottobre, 9 esposizioni fotografiche.

«La manifestazione è iniziata quattordici anni fa da un’idea dei soci di creare un evento annuale internazionale, poiché partecipano anche membri di fotoclub dall’estero – ha spiegato Giuseppe Di Cerbo, presidente del Foto Club Varese -. Oggi siamo partiti con dieci mostre dei nostri soci, perché quest’anno è il cinquantesimo anniversario della fondazione del fotoclub e abbiamo quindi deciso di dedicare questa edizione al suo fondatore, con una sezione di suoi lavori dal titolo “Paesaggi Varesini”. Oggi in occasione dell’inaugurazione abbiamo ospiti la sua famiglia e i suoi più cari amici».

Gli altri protagonisti di questa edizione sono Anna Achini con “Milano Forever”, Graziano Biscotti con “Bike Passion”, “Identità dissolte” di Giuseppe Bottelli, “Strappi Creativi” di Gabriele Brusa, Susy Carimati con “Pennellate con la Luce”, “Napoli” vista attraverso l’obbiettivo di Alessandro Lenti, “Art Spaces” di Giorgio Matticchio, Giuliana Moroni con un lavoro che lega immagini e parole dal titolo “Le email impossibili” e i ritratti di Roberto Palladini “Magic Woman”.

Oktoberfoto durerà tutto il mese, dal 1 al 31 ottobre, ed è divisa in due sezioni: la prima riguarda le mostre fotografiche in via Speri della Chiesa che il 16 ottobre vedrà esposta una nuova mostra alla quale parteciperanno 14 fotoclub provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia. La seconda sezione, ospitata in sala Montanari, è dedicata all’audiovisivo e si terrà ogni venerdì del mese.