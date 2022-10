Al via la stagione teatrale per famiglie a cura di Intrecci Teatrali

“All’altezza dei sogni”, promossa e curata dalla compagnia Intrecci Teatrali, proseguirà fino a gennaio 2023. Il primo appuntamento è per domenica 23 ottobre al teatro San Giorgio di Bisuschio

Una stagione domenicale dedicata a bambini e famiglie con quattro appuntamenti da non perdere. La rassegna “All’altezza dei sogni” prende il via domenica 23 ottobre con lo spettacolo “I musicanti di Brema”.

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 16.30 al Teatro San Giorgio di Bisuschio. Per info e prenotazioni sono attivi il numero della segreteria 331 3193531, l’indirizzo email intrecciteatrali@gmail.com oppure il sito (clicca qui per acquistare il tuo biglietto).

LO SPETTACOLO

Un asino, un cane, un gatto e un gallo, vissuti in quattro diverse fattorie, decidono di abbandonare il proprio territorio e fuggire. Dopo essersi incontrati, decidono di andare insieme a Brema, in Germania, per vivere senza padroni e provare a diventare musicisti nella banda della città.

COSTI

Ingresso €7,00 – sotto i 12 anni €5,00

CONTATTI

Cooperativa Sociale Il Sorriso

Via Farioli, 22 – 21050 Porto Ceresio (VA)

T: +39 331 319 3531

@: intrecciteatrali@gmail.com

