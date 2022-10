Alberi, murales e gita alla piattaforma ecologica: studenti protagonisti di “Puliamo il Mondo” a Rescaldina

Studenti a lezione di ambiente a Rescaldina in occasione di “Puliamo il Mondo”, declinazione italiana di “Clean up the World”, il grande appuntamento di volontariato ambientale portato in Italia nel 1993 da Legambiente, che da allora ha assunto il ruolo di comitato organizzatore. Proprio gli alunni degli istituti scolastici cittadini, dai più grandi ai più piccoli, sono stati infatti protagonisti di quello che dal 2015 è ormai diventato un appuntamento fisso per il paese con un ventaglio di attività diverse per ogni fascia di età per una settimana.

A partire dai piccolissimi dell’asilo nido di via Piave, che sono stati chiamati in causa per dare nuovo colore ai cordoli dei marciapiedi di fronte all’entrata dell’asilo, fino ai colleghi più grandi delle scuole secondarie, che si sono dedicati in parte ad una gita alla scoperta della flora e della fauna del Parco del Rugareto insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta e in parte alla riqualificazione di una parete della scuola Raimondi con un murales dedicato all’ambiente. Passando per i giovani alunni della scuola dell’infanzia, che guidati dalla cooperativa Solaris hanno piantato nuovi alberi al Bosco della Pace per ribadire l’importanza di tutelare il patrimonio arboreo e hanno iniziato a lavorare all’orto didattico premiato dalle urne del bilancio partecipativo. E per gli studenti della scuola primaria di Rescaldina, “protagonisti” di una gita alla piattaforma ecologica insieme al consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro e di una serie di attività incentrate sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti.

«I progetti ambientali legati a “Puliamo il Mondo” sono ormai diventati un appuntamento fisso a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente – sottolinea l’assessore all’istruzione Enrico Rudoni -. Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale che abbiamo sul territorio è di fondamentale importanza per il miglioramento della qualità di vita del nostro paese. Lo sviluppo di una forte consapevolezza e coscienza ambientale nelle nuove generazioni è un presupposto fondamentale affinché questo obiettivo possa essere raggiunto e di questo ci sentiamo responsabili come amministrazione. Anche quant’anno invio i miei più sentiti ringraziamenti alle scuole, ai docenti, alla cooperativa Solaris, ad Aemme Linea Ambiente, alle Guardie Ecologiche Volontarie, al consigliere Schiesaro, ai dipendenti comunali e a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Questi progetti possono esistere infatti non soltanto grazie alla ferma volontà dell’amministrazione comunale, ma anche e soprattutto grazie ad un insieme di persone che dedicano il proprio tempo, impegno e passione per seminare cultura ambientale».

«La giornata di “Puliamo il mondo” permette di aprire la piattaforma ecologica di Rescaldina ai cittadini più piccoli – aggiunge il consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro -. Un luogo al quale normalmente non hanno accesso, per un giorno si trasforma in un’aula a cielo aperto, dove ogni bambino può vedere, capire e prendere consapevolezza dell’intero ciclo dei rifiuti. Attraverso semplici giochi viene data la possibilità a bambini e ragazzi di comprendere e rinforzare l’importanza ambientale dei piccoli gesti quotidiani, a partire dalla corretta gestione dei rifiuti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e in particolare l’ufficio lavori pubblici comunale e Aemme Linea Ambiente, la società a totale capitale pubblico che da quest’anno gestisce il servizio di igiene urbana sul nostro territorio. Come amministrazione siamo convinti che Aemme Linea Ambiente sia un partner prezioso, che può divenire un’eccellenza del territorio nella gestione dei rifiuti e che potrà diventarlo anche continuando a supportare, con convinzione e dedizione, iniziative simili che valorizzano la cultura ambientale».

