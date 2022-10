Albero cade nel parcheggio del condominio a Gallarate. “Serve più manutenzione”

Un albero è caduto nel parcheggio esterno del condominio di via Salvador Allende 2, nel quartiere di Madonna in Campagna a Gallarate.

Danni e disagi (relativamente) limitati per i residenti, che però sono preoccupati che la cosa si possa ripetere con altre piante presenti nel giardino dei vicini palazzi Aler.

«Oggi ne è caduto uno, ma ce n’è un altro che ci preoccupa» spiega un residente del condominio, che è privato. «Chiediamo ad Aler di intervenire prima che ci siano altri danni».

La pianta spezzatasi oggi, come detto, non è di grandi dimensioni, eppure nella caduta ha danneggiato con i rami un camper parcheggiato di fronte al palazzo e ha ostruito il passaggio di accesso al cortile del condominio, con inevitabili disagi. «Non vorremmo che il prossimo albero facesse danni peggiori».

Va detto che l’amministratore dei palazzi Aler si è attivato immediatamente per la rimozione dell’albero caduto sulla proprietà confinante.