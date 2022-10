Alla biblioteca di Gazzada Schianno un pomeriggio con Patrizia Emilitri e il suo libro “La volta del bricolla”

Domenica 23 ottobre alle ore 16.00 presso la sala polivalente della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno verrà presentato il libro “La volta del Bricolla” di Patrizia Emilitri. In un clima conviviale e informale, come se ci si trovasse nel salotto di casa all’ora del tè, l’autrice ci racconterà della sua ultima pubblicazione con Tea (2022).

Una riedizione del celebre romanzo “La volta del Bricolla”, uscito con Macchione nel 2010.

Il romanzo narra la storia di Piero Viganò che, tornato nel suo paese sulle rive del Lago Maggiore, dopo una lunga emigrazione in America, rivede nella memoria gli anni di guerra, quando, per fame, aveva preso la via dei monti verso il confine svizzero contrabbandando riso e farina da scambiare con cacao, sale, tabacco e caffé, ma aiutando anche ladri, disertori ed ebrei a fuggire dal regime. Una storia avventurosa, profondamente umana, che racconta la piccola grande epopea del “contrabbando romantico”.

Patrizia Emilitri (1962) è nata in provincia di Varese, dove vive e lavora. La passione per la scrittura l’ha colta da giovanissima e ha partecipato a vari concorsi letterari, ma solo di recente si è messa alla prova con il grande pubblico. Ha vinto il concorso “Conca Azzurra” nel 2009, il premio “Chiara Inediti” nel 2010 ed è stata più volte finalista al premio “Montagne d’argento”.

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo per Macchione Editore Il testamento della maestra Elma (2011), L’amore è morto (2013) e Tea. Storia di una donna dalla A alla Z, per Sperling & Kupfer La carezza leggera delle primule (2014), Come se l’amore potesse bastare (2016) e La bambina che trovava le cose perdute (2018), infine per Tea Nient’altro che nebbia (2021).

L’ingresso alla serata sarà libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it – tel. 0332 464237