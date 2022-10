Alla Libreria degli Asinelli di Varese, per il Fuori Festival di GialloinNord, Emilio Bezzon intervista Flavio Villani

Pre-Festival del Giallo alla Libreria degli Asinelli con un ospite speciale: il giallista Flavio Villani, neurologo attivo tra Milano e Genova, sarà ospite della Libreria giovedì 6 ottobre alle ore 18.00, intervistato per gli Asinelli da Emiliano Bezzon, dirigente alla Cultura del Comune di Varese e ideatore del primo Festival del romanzo giallo e noir che comincerà la prossima settimana (appuntamenti in tutta la città dal 9 al 16 ottobre).

Per chi ha la passione del noir ecco un appuntamento da non mancare.

Il libro presentato è LA BANDA DEGLI UOMINI, edito da Neri Pozza nel 2021. Ambientato nella Milano dell’epoca fascista, alla vigilia della guerra, il romanzo di Villani esplora la psicologia dei suoi personaggi attraverso la narrazione biografica con uno sguardo sociale delicato e attento.

Il romanzo fluisce morbidamente tra una scena d’azione e l’altra, con un’indagine progressiva quasi involontaria ma resa necessaria dalle motivazioni intrinseche dei protagonisti.

Villani è già autore di altri gialli, pubblicati da Neri Pozza negli anni passati, che lo hanno reso famoso per la pregnanza dei suoi personaggi. Al grande pubblico è noto in particolare per le indagini del commissario Cavallo, narrate nei due volumi Nel nome del padre e Nel peggiore dei modi e per la coinvolgente capacità di dialogare con i suoi lettori.

Firma-copie al termine dell’incontro. Per partecipare all’appuntamento è suggerita ma non necessaria la prenotazione. L’ingresso è libero.

Anche la prossima settimana la Libreria sarà impegnata con gialli e noir, coinvolta, come le altre librerie cittadine, negli eventi del Festival NORD IN GIALLO che sta incuriosendo l’intera città per il ricchissimo palinsesto di appuntamenti e presentazioni con gli autori.

In particolare la Libreria sarà al fianco di Piergiorgio Pulixi mercoledì 12 ottobre presso la sala di VareseVive (via S. Francesco d’Assisi 26) h 18.15 e allestirà un banchetto tutto dedicato al grande Giorgio Scerbanenco in occasione dello spettacolo Venere privata in programma al Cinema Teatro Nuovo di V.le dei Mille venerdì 14 ottobre h 21.00.