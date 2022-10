Alla scoperta dell’arte della moda tra le sale del Museo del Tessile di Busto Arsizio

Il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio, custode dell’identità e del saper fare tessile bustocco, partecipa anche quest’anno alla prestigiosa iniziativa “ApritiModa” che si terrà sabato 22 e domenica 23 ottobre. ApritiModa, quest’anno giunta alla sesta edizione, la terza su scala nazionale, è un evento unico nel suo genere, che vede tra gli altri il patrocinio del Ministero della cultura e di quello degli Affari esteri, nonché della Presidenza del Consiglio. Il prossimo fine settimana ApritiModa aprirà cento porte, dal nord al sud del Paese.

Un viaggio in Italia per scoprire, conoscere e innamorarsi. Dei grandi nomi che sono la nostra bandiera nel mondo e delle realtà artigianali che esistono e resistono solo qui. “Il museo bustocco – che questo mese festeggia il suo XXV compleanno – non poteva che riconfermarsi tappa di questo straordinario “viaggio in Italia” alla scoperta dell’arte della moda, una narrazione che mostra il lavoro e la varietà di mezzi e tecniche della lunga storia di un sapere creativo e di una capacità artigianale e imprenditoriale quali tratti identitari del nostro Paese, e del nostro territorio in particolare” dichiara la Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Identità e Sviluppo economico Manuela Maffioli. In questa preziosa occasione, il Museo del Tessile propone anche quest’anno visite guidate condotte da un operatore del Servizio di Didattica Museale che accompagnerà il pubblico in uno speciale itinerario alla scoperta di alcuni nuclei tematici della collezione museale particolarmente legati al mondo della moda, sia nell’ambito produzione artigianale che in quello della produzione industriale di qualità.

Non mancherà un affondo sulle tecniche di tintura e stampa su tessuto, sul ricamo manuale che impreziosiva il corredo nuziale (la tradizionale Schirpa), ma anche sul ricamo industriale, sui materiali tessili innovativi utilizzati nella produzione di preziosi abiti, sul mondo dell’alta sartoria con le geniali creazioni di Antonio Ferramini. Inoltre, per l’occasione saranno presentati al pubblico alcuni oggetti inediti, recentemente entrati in collezione, come tessuti ricamati e Jacquard, campionari, cliché di stampa e una particolare enciclopedia dedicata ai lavori femminili.

Le visite guidate, dalle durata di un’ora circa, si svolgeranno su turni sabato 22 e domenica 23 ottobre, con partenza alle ore 15.00, 16.15 e 17.30. La partecipazione è gratuita.

È richiesta la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, da

effettuare sul sito https://apritimoda.it/maison/museo-del-tessile/