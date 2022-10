Alla Whirlpool di Cassinetta scatta la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i dipendenti

Le ultime notizie arrivate dallo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno non sono state certo positive. Il rischio che la multinazionale lasci l’Europa è ancora in attesa di chiarimento, dopo gli annunci fatti la primavera scorsa dalla corporation americana. Questa situazione di incertezza però non impedisce all’azienda e alla rsu di lanciare congiuntamente la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il 2022 su tutto il sito di Cassinetta.

Naturalmente la vaccinazione rimane su base volontaria e l’azienda si farà carico di tutti i costi dell’operazione. Il servizio sarà gestito direttamente dall’infermeria aziendale e per permettere l’approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali tutti i dipendenti interessati al vaccino dovranno prenotarsi scrivendo all’indirizzo email vacciniwhirlpool@nursingproject.it.

L’email deve contenere queste informazioni: nome e cognome, Payroll ID, specificare che si è dipendenti di Cassinetta. Le prenotazioni saranno aperte fino al 21 ottobre. Il fornitore dei vaccini contatterà direttamente chi si è prenotato fornendo i dettagli. Al momento della vaccinazione bisognerà mostrare badge e carta d’identità. Giorno e ora non potranno essere cambiati dopo aver prenotato l’appuntamento per il vaccino. Dopo la vaccinazione il dipendente potrà aspettare 30 minuti prima di ritornare al lavoro.

TUTTI GLI ARTICOLI SU WHIRLPOOL