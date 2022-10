All’Ottobre Caldanese una domenica dedicata anche al ciclismo

“Ottobre a Caldana” è una delle manifestazioni popolari più partecipate – ogni anno – nell’alto Varesotto e quest’anno si arricchirà di una giornata per la gran parte dedicata al ciclismo. Accadrà domenica 30 ottobre quando nella frazione di Cocquio Trevisago saranno allestite una esposizione di biciclette d’epoca e due diverse mostre.

La prima sarà dedicata a Giuseppe Saronni, uno dei grandi campioni italiani dell’ultimo mezzo secolo, in occasione dei 40 anni del suo successo mondiale a Goodwood in Inghilterra. L’altra invece avrà come protagonista la grande “classica” di casa nostra, la Tre Valli Varesine che vanta oltre un secolo di storia.

Non mancherà il ciclismo pedalato: grazie all’interessamento del GS Berti è stato organizzato un “raduno a concentramento” aperto a tutti. I partecipanti possono raggiungere Caldana pedalando nella mattinata di domenica 30 tra le 9 e le 12, iscriversi al raduno presso il Teatro SOMS (quota 5 euro con pacco gara e ristoro compresi; ricavato in beneficenza) e concorrere al premio per il gruppo più numeroso il cui trofeo è dedicato alla memoria di Bruno Bertagna. Insomma, non si pedalerà insieme partendo da Caldana ma quello sarà il punti di arrivo di molte “uscite” domenicali degli amatori.

L’ultimo riferimento al ciclismo sarà la possibilità di iscriversi alla classica “Pedala con i Campioni24” che si terrà come di consueto a Brinzio l’8 dicembre e che con le sue 23 edizioni è l’evento ciclistico benefico più longevo della provincia di Varese. Oltre a tutto ciò, naturalmente, ci sarà la consueta proposta dell’Ottobre Caldanese con gli stand dei numerosi espositori e con un fornito banco gastronomico.