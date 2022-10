Anche Fratelli d’Italia Luino contro i lavori di viale Dante

«E’ ‘assurdo bloccare una città in questo modo. Disagi per i lavori pubblici ci sono sempre stati, ma questo caos doveva essere evitato». Lo afferma Mario Contini, presidente del circolo luinese di Fratelli d’Italia in merito ai lavori di adeguamento fognario in corso in questi giorni in città.

«Ho letto le dichiarazioni dell’assessore Martinelli e non le condivido. Il Comune poteva e doveva pretendere un lavoro lampo all’ingresso di via Sant’Onofrio. I lavori invece procedono a ritmi ordinari, senza fretta. Per il Comune e’ sempre colpa di qualcun altro, di Alfa, della precedente amministrazione. Mai un’assunzione di responsabilità. E allora mi domando: per quale motivo si elegge un sindaco e una giunta? Intanto la città è bloccata come in nessun posto al mondo».