Anche Sesto Calende si accende per la Giornata della Meraviglia

Conto alla rovescia a Sesto Calende per la seconda edizione della Giornata della Meraviglia, l’iniziativa organizzata dall’associazione “Per far sorridere il cielo” del leggiunese Claun Pimpa.

Dalla Siria al fiume Ticino per portare il sorriso sulle labbra dei bambini, il progetto del clown impegnato nel sociale, all’anagrafe Marco Rodari, tornerà domenica 16 ottobre al “Centro Studi Angelo Dell’Acqua”, l’istituto – gestito per oltre 150 anni dalle suore orsoline – dove il “Pimpa” era già stato ospite lo scorso maggio.

«Il progetto, oltre a regalare un momento di meraviglia a tutti i bambini, nasce per sensibilizzare sulle fatiche portate, in particolare dai bambini, nei paesi che vivono in zone di guerra – spiegano gli organizzatori, che porteranno la Meraviglia in oltre quaranta piazze d’Italia -. Quest’anno la “Giornata della meraviglia” si terrà in Siria, in Iraq, nella Striscia di Gaza e nello Stivale, con laboratori e spettacoli che si concluderanno con un lancio di bolle di sapone per “far sorridere il cielo”».

Quello di domenica sarà infatti un pomeriggio di giochi ed esibizioni aperto a tutti, senza limiti di età, per diffondere l’idea che “un bimbo a cui regali meraviglia diventa portatore sano di pace”. Tra le attività organizzate in collaborazione con l’oratorio Piergiorgio Frassati, il Corpo Musicale Colombo (apertura della giornata), l’associazione Pace e convivenza, la Sesto76 Lisanza (lo spettacolo “Nel Paese delle Meraviglie“) e la onlus Amici di Tommy e Cecilia (Letture per tutti), il laboratorio “Le dodici fatiche dei bimbi della guerra” che permetterà di sperimentare, giocando, il problema della mancanza di acqua.

Le offerte raccolte nella giornata andranno a sostenere la “Meraviglia di scuola” situata nel villaggio di Al Mosader in una delle zone più povere ed emarginate della striscia di Gaza con i suoi 220 alunni da 3 a 6 anni. L’evento è libero e gratuito e si svolgerà anche in caso di pioggia nei locali della scuola.

LA LOCANDINA DELL’EDIZIONE SESTESE: Giornata della Meraviglia 2022