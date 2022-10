Ancora pochi giorni per visitare la mostra sulla “Tre Valli Varesine” in sala Veratti a Varese

Ancora pochi giorni per visitare la mostra che ripercorre la storia della classica del ciclismo internazionale del nostro territorio attraverso immagini e cimeli. Varese, 27 ottobre 2022 – Ultimi giorni per visitare la mostra storica sulla Tre Valli Varesine allestita a Varese presso la Sala Veratti. In un mese sono stati migliaia gli appassionati ma anche curiosi che hanno potuto ammirare la selezione di immagini storiche, riproduzioni e giornali d’epoca di alcune delle 100 più belle edizioni della Tre Valli Varesine. Dalle immagini delle vittorie di Filippo Brusatori e Libero Ferrario negli anni ’20 a quelle delle vittorie di campioni come Fausto Coppi, Gianni Motta, Giuseppe Saronni, Eddy Merckx.

E ancora, da quelle più recenti di Stefano Garzelli e Vincenzo Nibali a pagine della Cronaca Prealpina, La Prealpina, Tuttosport e Gazzetta dello Sport. Materiali provenienti dall’archivio della Società Ciclistica Alfredo Binda, da alcuni archivi storici del territorio e da appassionati di ciclismo che hanno segnalato o prestato quanto in loro possesso. In occasione dell’ultimo fine settimana verrà esposta anche la pagina del prestigioso quotidiano sportivo francese L’Equipe che nel numero di mercoledì 5 ottobre ha dedicato un articolo alla vittoria di Pogacar nella 101° edizione della nostra Tre Valli Varesine.

Hanno visitato la mostra oltre ai rappresentati delle istituzioni locali, regionali e nazionali anche grandi campioni come Giuseppe Fezzardi, Marino Vigna, Giovanni Mantovani, Guido Bontempi, Paolo Bettini, Stefano Garzelli, Pascal Richard e Noemi Cantele. Molto interessato si è dimostrato anche Christian Prudhomme, Presidente dell’AIOCC e direttore generale del Tour de France. (Foto in allegato).

L’esposizione, promossa dall’Associazione Tre Valli Varesine in collaborazione con l’assessorato allo Cultura del Comune di Varese è stata voluta per ricordare i grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo e della nostra preziosa corsa. La mostra sarà ancora visitabile venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Apertura straordinaria martedì 1° novembre sempre negli stessi orari. Tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi in calendario sono disponibili sul sito web dell’associazione all’indirizzo www.trevallivaresine.org