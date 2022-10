Angei (Lega): “Caos parcheggi a Varese, i residenti in viale dei Mille sono penalizzati”

«Ho depositato un’interrogazione all’Assessore Civati in merito al piano sosta – dichiara Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale – nello specifico per quanto riguarda il rilascio dei permessi ai residenti. Sono stato interpellato da molti residenti di Viale dei Mille, i quali lamentavano la loro impossibilità ad ottenere il permesso per i residenti per posteggiare le proprie auto nelle vie limitrofe alla loro abitazione, mi sono subito attivato e ho provveduto a depositare questa interrogazione». Così il consigliere comunale della Lega Stefano Angei che ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale.

«Sembrerebbe che il problema principale è che il Viale dei Mille non risulti nell’elenco delle vie a disposizione degli uffici del Comune per poter rilasciare il pass residenti, stiamo però parlando di un numero importante di persone che oggi si trovano in una situazione non più tollerabile, dover scendere di casa ad ogni ora per spostare la propria auto nei pochi stalli a disco rimasti, o persino parcheggiarla a chilometri di distanza non sono certo soluzioni sostenibili né tanto meno percorribili – commenta Angei -. Bisogna cambiare questa logica tutta delle amministrazioni di sinistra del chi ha la macchina deve pagare di più, come se tutti avessero un’auto per divertimento o per sport; invece, la stragrande maggioranza delle persone è costretta ad avere una se non due macchine per andare al lavoro, per fare la spesa etc. Soprattutto in un momento come questo l’amministrazione – chiosa Angei – ha il dovere di facilitare la vita ai cittadini ed ha anche il dovere di farli risparmiare ove vi è la possibilità, in questo caso la possibilità concreta è che venga dato loro il pass dei residenti senza costringerli ad acquistare quello per utenti frequenti, poiché oltre ad essere ingiusto è anche decisamente più oneroso».