Antinfortunistica: aumentano gli acquisti online di abbigliamento e accessori per il lavoro

La sicurezza sul lavoro continua a essere un tema molto sentito e, tra i dispositivi di protezione per affrontare le varie tipologie di mestiere, non manca l’abbigliamento antinfortunistico da acquistare anche online. Il web è una realtà che sta conoscendo un momento in continua evoluzione e crescita per quanto concerne gli acquisti e ci sono portali dove i capi protettivi come giacche catarifrangenti o tute ignifughe si trovano facilmente e si possono anche personalizzare a seconda delle singole esigenza. Tra gli store più forniti del settore si distingue Ferramenta Vanoli, che propone abbigliamento e antiinfortunistica per il lavoro caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo e pensati per rispondere alle esigenze di ciascun utente.

La normativa e le categorie antinfortunistiche

La legge è la 81/2008 e stabilisce che, in determinati mestieri, vi sia la presenza di DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale: essi hanno il compito di diminuire considerevolmente svariati rischi legati al lavoro specifico. Ad esempio, esistono quelli che conferiscono alta visibilità, che sono realizzati in modo da risultare catarifrangenti di notte o quando la visibilità è ridotta: sono utili specialmente per chi lavora su strade o comunque all’aperto.

Vi sono poi abiti che possono risultare antistatici o antiacido, specie per chi lavora a contatto con materiali elettrici o sostanze chimiche potenzialmente pericolosi; quelli ignifughi, invece, risultano perfetti se c’è pericolo di venire a contatto con fiamme libere perché non prendono fuoco facilmente e poi, ovviamente, vi sono caschi, scarpe rinforzate e guanti protettivi di ogni genere che vanno adattati alla singola situazione.

Secondo la legge, ciascuno di questi capi o dispositivi dovrebbe essere indossato tenendo conto dell’ergonomia e quindi della facilità di movimento, senza intralciare il lavoro ma proteggendo al contempo il soggetto da qualsivoglia agente pericoloso. In ogni caso, è il datore di lavoro che deve provvedere a fornire i suoi dipendenti di tutto ciò che serve.

I dispositivi e i capi d’abbigliamento più acquistati

I giubbotti o l’abbigliamento catarifrangente in generale si distingue per i colori vivaci (di solito arancione o giallo) e per la presenza di bande che riflettono la luce che li colpisce. Un operaio o un dipendente che si trovi a dover lavorare di notte o in condizioni di scarsa visibilità, dunque, sarà facilmente individuabile: l’ideale sarebbe avere anche dei pantaloni abbinati, così da migliorare la visione da lontano degli automobilisti. A volte, i bomber sono provvisti anche di zip e cappuccio antipioggia.

L’abbigliamento ignifugo, invece, anche online si trova sempre con certificazioni visibili: occorre che sia chiaramente specificato che il tessuto, a norma di legge, protegge efficacemente da calore ed eventuali fiamme. Si tratta di fibre sintetiche opportunamente lavorate per respingere tali elementi, ma se ne trovano anche di comodi ed elasticizzati: pantaloni, giacche e persino tute intere.

In un’azienda elettronica, automobilistica o comunque dove si lavora a contatto con l’elettricità, occorre invece prediligere dei capi che siano antistatici: ad essi va sempre abbinato anche un paio di scarpe che supportano per la messa a terra e di solito non sono presenti bottoni o altri elementi metallici, se non opportunamente ricoperti. Uno dei materiali più impiegati è di certo la fibra di carbonio.

Esistono, ovviamente, capi che sono contemporaneamente antistatici e ignifughi, ma anche antiacido, perfetti per chi lavora a contatto con agenti infiammabili o comunque corrosivi. In tali casi la protezione dovrebbe coinvolgere anche le mani e negli e-commerce non mancano guanti e persino supporti specifici per il capo e gli occhi. Laddove si possono generare scintille, invece, occorre integrare con caschi protettivi con visiera trasparente anteriore da abbassare quando serve.