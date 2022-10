Aperte le prenotazioni alla vaccinazione antinfluenzale per le categorie a rischio

Da ieri, 18 ottobre, è possibile prenotare la propria vaccinazione antinfluenzale attraverso il portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ (in alternativa è possibile contattare il call center al numero verde gratuito 800 894 545).

Oltre alle farmacie, i cittadini troveranno anche i centri vaccinali messi a disposizione per la campagna dalle due Asst Valle Olona ( qui le sedi) e Sette Laghi. Le prime somministrazioni saranno effettuate a partire dal 24 ottobre.

In questa fase le categorie coinvolte, e per le quali la vaccinazione è gratuita, sono: cittadini over 60, cittadini a rischio per patologia, donne in stato di gravidanza, bambini tra i 6 mesi e i 14 anni, medici e personale sanitario di assistenza, forze dell’ordine (comprese le forze di Polizia Municipale), vigili del fuoco, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale, personale scolastico, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze.