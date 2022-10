Apple watch serie otto: tutte le novità

Con l’arrivo dell’autunno sono arrivati anche i nuovissimi modelli di Apple watch, veri e propri gioiellini del colosso di Cupertino. I nuovi dispositivi sono diventati ancora più potenti e possono essere utili quotidianamente così come in circostanze estreme. Tra le novità più importanti, oltre ai nuovissimi cinturini con aggancio in titanio super resistente, è doveroso citare l’arrivo dell’Apple watch ultra, il nuovissimo top di gamma targato Apple, che ha saputo conquistare tutti gli appassionati di smartwatch con la sua dimensione e la sua tecnologia.

Le novità dei nuovi Apple watch

Come anticipato, i nuovi Apple watch sono ricchi di sorprese e novità interessanti. In primis, al proprio interno hanno un sensore di temperatura di ultima generazione, molto sensibile e affidabile, capace di fornire dati utili sul proprio benessere generale. Ciò significa che grazie all’Apple watch è possibile avere informazioni ancora più precise sul proprio stato di salute e sull’andamento di quest’ultimo col passare dei giorni. Ma non finisce di certo qui: grazie ai nuovi sensori, Apple watch serie otto è capace anche di rilevare gli incidenti e avvisare immediatamente i soccorsi, mandando le proprie coordinate alle autorità, funzione che potrebbe letteralmente salvare la vita a tantissime persone. Infine, i nuovi dispositivi permettono anche di monitorare le fasi del sonno in modo da fornire un vero e proprio studio del sonno per capire meglio come un soggetto sta riposando nelle ore notturne e evidenziare eventuali problemi o anomalie.

I cinturini per Apple watch

Tra le novità dei nuovi Apple watch è possibile annoverare anche i nuovi cinturini. Ovviamente gli Apple watch serie otto sono compatibili anche con quelli delle vecchie generazioni, il che rende più semplice cambiarli e abbinarli a vari outfit. Trovare dei cinturini Apple watch è estremamente semplice: in rete esistono svariati siti web specializzati nella loro vendita, come quello di 123Watches, da cui è possibile comprare degli ottimi prodotti comodamente da casa.

Novità per gli amanti dello sport

In genere gli Apple watch vengono molto utilizzati dagli appassionati di sport, anche estremi. Questo perché possiedono tantissime funzioni utili a tutti coloro che svolgono attività fisica. Grazie ad essi, infatti, è possibile conoscere con precisione quante calorie si stanno bruciando, la distanza che si sta percorrendo ecc. Con il nuovissimo Apple watch è possibile non solo misurare il proprio battito cardiaco mentre ci si sta allenando, ma addirittura misurare i livelli di ossigeno nel sangue, il che permette di avere sempre sotto controllo i propri parametri, anche durante un’immersione o durante una sessione di allenamento super intensa. Come anticipato, gli Apple watch vengono apprezzati anche dagli amanti dello sport estremo, poiché proprio in queste circostanze è fondamentale avere un dispositivo capace di monitorare il proprio stato di salute. Per ottenere il massimo delle prestazioni, anche in queste situazioni, è possibile puntare sull’Apple watch ultra, lo smartwatch più potente di casa Apple pensato per reggere agli urti, alla pressione dell’acqua, al vento, alle cadute e a tutto ciò che caratterizza le attività fisiche più estreme.