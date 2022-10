Appuntamento al Torrino di Besozzo per una giornata di musica e racconti

Un’occasione per valorizzare e riscoprire il parco pubblico situato in una zona panoramica della frazione di Bogno

L’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza domenica 9 ottobre alle ore 15.30 un pomeriggio di musica e racconti al Torrino di Bogno in via Masserano. Un’occasione per valorizzare e riscoprire il parco pubblico situato in una zona panoramica della frazione di Bogno.

Il Torrino fu costruito sulla cima della collina nella seconda metà del 1800 dall’ingegnere Giuseppe Quaglia per uso privato. Nel libro “Frammenti di storia Besozzese” di L.R. Brunella si afferma che la torre fu eretta sul basamento di una costruzione circolare più antica, forse di origine longobarda.

Ad esibirsi “Prestige Quartet” un ensemble formato da tre clarinetti soprano e un clarinetto basso: Francesca Bolognesi, Gaia Zecchini, Mattia Chiaverano, Andrea Pongiluppi, studenti ventenni del conservatorio di Novara. In repertorio trascrizioni varie di colonne sonore e altri brani noti. La Compagnia dialettale di Bogno racconterà aneddoti e poesie di storia locale.

L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio: “L’iniziativa rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale volti a riscoprire e valorizzare le frazioni in collaborazione con gli abitanti per dare loro nuova vita, promuovendo nel contempo artisti locali coinvolgendo un pubblico di tutte le età”.

I partecipanti sono invitati a munirsi di teli e coperte per trascorrere comodamente seduti sul prato, un pomeriggio tra musica e racconti, immersi nella natura con una vista impagabile sul Lago Maggiore. Il parco del Torrino è raggiungibile solo a piedi tramite una scalinata.

Ingresso libero e gratuito per informazioni bibliotecabesozzo@gmail.com – in caso di maltempo l’evento sarà annullato.