Apre il Paese di Natale e da Nicora Garden si rinnova la magia delle feste d’inverno

Le decorazioni più belle per l’albero e la casa, infinite idee regalo e tanti suggerimenti per creare il Natale che vi piace di più, dal più tradizionale al più moderno. Dal 22 ottobre da Nicora Garden a Varese torna la magia delle feste d’inverno con l’apertura del Paese di Natale, che quest’anno sarà ricco di novità.

Galleria fotografica Il paese di Natale da Nicora Garden Varese 4 di 8

Il villaggio, che si estenderà su oltre 1300 metri quadri di esposizione, sarà un vero e proprio viaggio nei temi più belli del Natale, per immergersi in un’atmosfera incantata e scegliere lo stile da dare alla propria casa nei giorni delle feste, grazie agli allestimenti creati dagli esperti di Nicora Garden. Un viaggio che potrà anche essere fonte di ispirazione per scegliere i regali da fare ai propri cari: piante, fiori, oggetti d’arredamento, candele profumatissime e tanto altro, sempre con lo stile e la qualità garantiti da Nicora.

Quest’anno per i visitatori ci sarà una coccola in più: in collaborazione con Caffè Broletto aprirà infatti nel garden un suggestivo angolo bar, dove sarà possibile concedersi una completa immersione nella magia e nel sapore del Natale.

Il Paese di Natale è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 al garden center di Varese, in via Carnia, 133. Sabato e domenica con orario continuato.