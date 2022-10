Arriva in consiglio regionale la legge che istituisce il nuovo comune di Bardello con Malgesso e Bregano

Verrà discussa martedì prossimo 18 ottobre la legge di istituzione del nuovo comune di Bardello con Malgesso e Bregano. La legge, che vede relatore Simone Giudici, è l’ultimo atto del processo di fusione iniziato con l’approvazione del referendum da parte dei cittadini lo scorso febbraio.

Gli altri due progetti di legge che saranno in discussione sono quello, di cui è relatrice Claudia Carzeri (Forza Italia), che introduce nuove disposizioni per i cimiteri d’affezione e gli impianti di cremazione riservati agli animali di compagnia e il progetto che riguarda l’ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio nei Comuni di Covo, Pedrengo e Seriate in provincia di Bergamo (relatore il Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, Lega).

Durante la seduta si affronterà anche con l’esame di tre mozioni tra cui la revisione del masterplan “Malpensa 2035” e l’istituzione di un SIC/ZPS nell’area a sud dell’aeroporto di Malpensa denominata Brughiera del Gaggio (primo firmatario Roberto Cenci, Movimento 5 Stelle).

Le altre due riguardano la richiesta di sospensione del divieto di accesso nell’Area B del Comune di Milano delle auto diesel Euro 5 e rinvio delle limitazioni per i diesel Euro 4 (primo firmatario Roberto Anelli, Lega) e i fondi a copertura degli oneri derivanti dalla protezione e tutela dei minori (prima firmataria Antonella Forattini, PD).



All’ordine del giorno anche il nuovo programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale (relatore Gianmarco Senna, Lega).