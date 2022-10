“Ascoltate il lavoro”, la Cgil di Varese alla manifestazione di Roma

C’era anche una folta delegazione della Camera del Lavoro di Varese alla manifestazione della Cgil a Roma. A un anno dall’assalto alla sede nazionale di Corso d’Italia, la Cgil è scesa in piazza per ricordare al Paese e all’Europa che il mondo del lavoro va ascoltato. La sigla sindacale propone una serie di proposte che vanno dalla lotta alla precarietà al recupero del potere di acquisto dei salari, passando per una riforma del fisco più equa. Alla manifestazione, con il segretario nazionale Maurizio Landini, hanno partecipato delegazioni delle Camere del Lavoro da tutta Italia, tra cui anche quella di Varese con il segretario provinciale Stefania Filetti.

