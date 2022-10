Assegno unico e discriminazioni: “L’inps non interpreta, applica le norme” e ne propone un’estensione

Di seguito le precisazioni di Inps relative alla lettera pubblicata da VareseNews e scritta da una mamma varesina al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Presidenza del Consiglio per denunciare un aspetto dell’Assegno unico descritto come discriminatorio nei confronti delle famiglie monoparentali, cui non viene riconosciuta la maggiorazione spettante ai figli con entrambi i genitori lavoratori.

Nel rispetto di ogni nucleo parentale, anche e soprattutto nei riguardi delle famiglie monoparentali, che in periodo di incertezze come quelle che sta attraversando l’intero Sistema Paese faticano a superare le difficoltà quotidiane, per dovere d’informazione è opportuno sottolineare che la normativa in vigore è soggetta ad applicazione da parte dell’Istituto, non ad interpretazione come erroneamente indicato;

il D. Lgs. art. 4 c. 8 prevede che “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili […]”; tale maggiorazione come da tabella allegata allo stesso decreto è altrimenti definita (è più propriamente descritta) come “Bonus secondo percettore di reddito” poiché la ratio è quella di incentivare l’occupazione del secondo genitore;

coerentemente con questa impostazione, con messaggio n. 1714 del 10 aprile scorso è stato chiarito: “Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore”.

Da ultimo, ci preme evidenziare che in merito a quanto stabilito dalla normativa suindicata, l’Istituto si è attivato prontamente per valutare con il Ministero vigilante se si possa mantenere il bonus “limitatamente al caso di decesso dell’altro genitore”.