Assemblea popolare in piazza a Busto Arsizio per la liberazione di Julian Assange

Sabato anche a Busto Arsizio si terrà l’iniziativa “24 ore per Assange” che chiede l’immediata liberazione e lo stop all’estradizione di Julian Assange, giornalista australiano di Wikileaks che rese pubblici documenti riguardanti possibili crimini di guerra commessi dalle forze armate statunitensi. Ad organizzare la manifestazione è Assemblea Popolare Busto Arsizio che partecipa alla campagna internazionale con un appuntamento previsto in piazza Santa Maria a partire dalle 15. Come da tradizione l’appuntamento è con il microfono aperto.