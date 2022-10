Associazioni e volontari puliscono periferie e boschi di Lonate Pozzolo

“Puliamo il mondo”, tradizionale appuntamento annuale promosso da Legambiente, ha fatto tappa anche a Lonate Pozzolo, la cittadina vicino a Malpensa con un territorio molto ampio ed esposto – purtroppo – al brutto fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Grazie all’impegno di molti volontari, sono state raccolte 4 tonnellate di rifiuti in Via Dante, Via Vittorio Veneto, Via Montegrappa, Via Santa Savina, Via Moncucco, Via Europa, Via Francia (compresa l’area boschiva), Viale Ticino, Via Adda, Via 25 Aprile, Via 24 Maggio, Via Adamello, Via Valsesia, Piazza Oriana Fallaci (compreso il Giardino dei Valori), Via Ossola, Via Manzoni, Via Madonna, Via Matteotti, Via Crocetta e Via Giassi. Alcune delle vie sono note per il reiterato uso come discarica abusiva

«Ringraziamo in particolare l’Associazione Ripuliamo-Lo, l’Associazione Alpini, l’Associazione Senegalese di Malpensa, i lonatesi che hanno voluto partecipare e anche i non lonatesi (arrivati da fuori regione!) che si sono uniti al gruppo per dare un contributo per la salvaguardia dell’ambiente. Ringraziamo SAP e Ripuliamo-LO per il supporto logistico fornito e la Polizia Locale per essere intervenuta nelle occasioni in cui era possibile identificare chi aveva abbandonato i rifiuti», spiegano dal Comune.