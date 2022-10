Astuti lancia il percorso per le regionali a Varese: “È il tempo del coraggio e della partecipazione”

“L’attesa è finita. Mettiamoci in moto. Ora è il tempo del coraggio, dell’iniziativa e della partecipazione”. Con questo slogan, attraverso la sua newsletter, il consigliere regionale Pd Samuele Astuti annuncia l’iniziativa con la quale vuole costruire il percorso verso le elezioni regionali.

Lo fa invitando e ricalcando l’iniziativa promossa da Pierfrancesco Maran a Milano una paio di settimane fa e dice: «C’è bisogno di ri-cominciare, di cominciare da capo e di scrivere insieme una nuova pagina per la nostra Regione”.

L’appuntamento è fissato per il 2 novembre alle 21, a Varese presso la sede di Varesevive in via S. Francesco 26. Ci saranno Pierfrancesco Maran, Stefania Bonaldi, Fabio Pizzul e tanti altri ospiti, «non solo impegnati in politica ma anche esponenti del terzo settore e del mondo civico – spiega Astuti – abbiamo voluto includere tutti, senza farne una questione di orgoglio politico, ma guidati dal solo interesse per il bene comune».