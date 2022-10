Atti vandalici alla stazione di Gazzada Schianno, i consiglieri dell’opposizione: “Luogo abbandonato, servono telecamere”

Dopo gli atti vandalici alla stazione di Gazzada Schianno, il gruppo consiliare di minoranza “Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno” scrive al sindaco e all’assessore per chiedere come si voglia intervenire per arginare questo tipo di fenomeni.

Galleria fotografica Vandalismi alla stazione di Gazzada Schianno 4 di 11

Sono i consiglieri Marco Maffiolini, Stefano Frattini e Luca Crugliano a scrivere al sindaco Paolo Trevisan e all’assessore Stefano Grossi, ma anche al resto della giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza ed opposizione: «La presente per segnalare gli atti vandalici avvenuti presso la stazione ferroviaria di Gazzada Schianno Morazzone. Si chiede quali misure urgenti di tutela del territorio il sindaco e la sua amministrazione vogliono adottare per evitare questo tipo di azioni. La zona della stazione risulta abbandonata e priva di controllo. Sarebbe opportuno, in collaborazione con Trenitalia, l’installazione di telecamere nella zona circostante l’edificio. Gli atti vandalici sono avvenuti sia all’interno che all’esterno della stazione. Rimaniamo in attesa di una celere risposta e di concrete strategie per prevenire quanto avvenuto».