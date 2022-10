Auto e moto si toccano, zuffa in centro a Varese tra automobilista e centauro

Sembra un contatto fra una moto e un’auto la causa scatenante di una diverbio finito in zuffa fra il passeggero del veicolo e il centauro avvenuta giovedì mattina 27 ottobre a Varese.

Il fatto è successo all’incrocio fra la fine di via Dandolo e la via Morazzone, proprio di fronte al tribunale. Il motociclista è stato fermato in malo modo dopo il diverbio: ne è nato un contatto fra i due e sono state chiamate le forze dell’ordine.

Sul posto ha operato prima l’Arma, col militare di servizio in tribunale, poi due pattuglie delle Volanti della polizia che hanno raccolto le testimonianze sull’accaduto. Nella zona sono presenti diverse telecamere che hanno ripeso la scena.