Auto fuori strada a Gallarate, soccorsi cinque giovanissimi. Uno in elicottero in gravi condizioni

L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica poco prima delle 4. Secondo le prime informazioni un’automobile sarebbe uscita di strada mentre percorreva la via 22 marzo, nei pressi del cimitero di Arnate a Gallarate. A bordo cinque giovanissimi: due 21enni e tre ragazze tra i 16 e 17 anni (Foto di repertorio).

Imponente la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Como, oltre a polizia e vigili del fuoco. Al termine del lungo intervento dei soccorritori tre delle persone coinvolte sono state trasportate in pronto soccorso in codice giallo a Legnano, varese e Busto.

L’elisoccorso è decollato con a bordo uno degli occupanti in condizioni più critiche, trasportato alle 6 all’ospedale di circolo a Varese in codice rosso. Si tratta di un ragazzo ventenne che ha riportato diverse fratture e si trova in sala operatoria. La prognosi è riservata ma c’è un cauto ottimismo.