“Autobus già pieni alla fermata e i ragazzi del Don Milani di Tradate restano a piedi”

Buon giorno volevo chiedere se potete interessarvi hai problemi che hanno i ragazzi che vanno agli istituti Don Milani di Tradate.

Il problema riguarda la linea n27 Tradate Varese: i ragazzi che escono alle 13.30 restano puntualmente giù per i pullman già pieni dal liceo Curie.

Il problema è che se non prendono quel pullman i ragazzi arrivano a casa alle 15.30 e al mattino si alzano alle 6.00.

Io ho già mandato varie email a Trasporto Pubblico Locale e mi rispondono che più di così non possono fare ma il servizio è a pagamento e loro hanno il dovere di un servizio uguale per tutti basterebbe mettere un pullman in più.

Delle altre linee non ho conoscenza.

Se potete fare qualcosa per i ragazzi sarebbe bello …

Grazie

Lettera Firmata