“Autunno in festa”, castagnata nell’area cani a Cassano Magnago a sostegno di Scodinzoland

Giornata di festa dai sapori autunnali presso l’area cani, inaugurata nell’anno 2014, in via San Carlo Borromeo

Domenica 16 ottobre l’associazione Scodinzoland proporrà “Autunno in Festa” con castagnata presso l’area cani, inaugurata nell’anno 2014, in via San Carlo Borromeo a Cassano Magnago.

L’evento benefico è stato pensato dai Volontari per valorizzare l’oasi canina cittadina ed avvicinare al mondo e alla cura degli amici a quattro zampe le famiglie, i bambini e tutti i curiosi; infatti il ricco programma prevede attività ed incontri formativi per tutta la giornata tenuti dagli istruttori, sia per il divertimento dei cani che per i proprietari che potranno confrontarsi e ricevere buoni consigli sul benessere dei loro animali.

All’interno dell’area, per tutta la giornata, saranno presenti numerosi stand di supporter e simpatizzanti che daranno vita ad un mercatino ad hoc, inoltre con i volontari verrà istituito anche un punto di raccolta di cibo e coperte sia per cani che per i gatti che verranno successivamente consegnate ai canili e gattili o ai proprietari in difficoltà per sostenerli nell’accudimento dell’amato fido.

È previsto un punto di ristoro per permettere ai partecipanti di rimanere in compagnia anche durante il pranzo e di partecipare alle ore 15.00 alla grande castagnata, momento clou della giornata, che si concluderà con la presentazione del progetto l’Isola del Tesoro che Scodinzoland vorrebbe realizzare nei prossimi anni.

Programma:

Ore 10.00 apertura della Manifestazione

Ore 10.30 attività con gli amici animali

Ore 12.30 pranzo al parco

Ore 15.00 circa ricordo della tragedia avvenuta sabato 01/10/2022 sulla A4 per Venezia e dove anno perso la vita ex sindaco di rimini e i loro ragazzi e educatori…ecc.. dove verrà fatto un minuto di silenzio

Ore 15.30 inizio della Castagnata con vin brulè

Ore 18.00 circa chiusura .

Durante tutta la giornata saranno presenti gli Istruttori di Scodinzoland e attivo il punto di raccolta di cibo e coperte.

Il presidente di Scodinzoland Giuseppe Dinapoli ha dichiarato: «Ringrazio tutti i volontari, sono felici di proporre la Castagnata pet nell’area cani e aspettano tutti gli interessati per conoscerli e farli divertire insieme ai loro compagni di vita a quattro zampe.Ringrazio anche gli sponsor, gli espositori e il Comune di Cassano Magnago che ci ha concesso il Patrocinio al nostro evento inclusivo e benefico. Cari cassanesi e amanti degli animali di tutta la Provincia di Varese vi aspettiamo numerosi per contribuire a farvi divertire in una domenica d’autunno e per presentarvi il progetto della futura Isola del Tesoro».