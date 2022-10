“Baby gang“ fuori dal centro commerciale, a Cuvio arrivano i carabinieri

Gli spiccioli e la parola di troppo. La richiesta della sigaretta e la bestemmia. Parole che volano, insulti che trasformano la tranquillità di un parcheggio all’esterno di un centro commerciale del paese in un angolo di degrado coi carabinieri costretti a fare da spola dalla vicina caserma e ad arrivare sul posto trovandosi di fronte il solito gruppetto di minori fra bici e cappellini che si atteggiano da ras del quartiere.

È successo per l’ennesima volta nella serata di lunedì attorno alle 18.00 al centro commerciale La Bofalora al confine fra i paesi di Cuvio e Cuveglio in via Maggi. la pattuglia è arrivata su richiesta di alcuni residenti e clienti delle attività ospitate dal centro acquisti che sono stati presi di mira dal gruppetto stile “baby gang” che con ogni pretesto si avvicinava agli avventori, disturbando.

Il consiglio dei militari è sempre quello di chiamare il 112 per ogni turbativa, anche se appare chiaro che vista la giovanissima età dei ragazzini una precisa responsabilità educativa ricade sui genitori chiamati a sorvegliare il comportamento dei figli, al netto delle eventuali responsabilità penali che sono personali, anche se commesse da minori di età superiore ai 14 anni.

Ai militari della stazione di Cuvio, che rientrano nella competenza della compagnia di Luino risultano già diverse uscite, almeno cinque, sempre per la medesima richiesta da parte dei cittadini.