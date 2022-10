Paura per una bambina di 11 anni investita a Bellinzona

Sono ancora in fase di valutazione da parte della Polizia Cantonale le cause che hanno portato, verso le ore 17.00 di oggi – lunedì 17 ottobre – a Bellinzona, una macchina a investire una bimba di 11 anni. (immagine di repertorio)

Un 73enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava su via Mirasole in direzione di Giubiasco. Stando a una prima ricostruzione, ha investito una bambina di 11 anni domiciliata nella regione che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure alla bambina l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica la 11enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.