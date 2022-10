I bambini della primaria hanno inaugurato la Casetta dei libri sul Lungolago di Gavirate

Sono stati i 200 bambini della scuola primaria Risorgimento a inaugurare nella mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, la nuova Casetta dei libri sul Lungolago di Gavirate: una piccola biblioteca libera dove chiunque può prendere un libro da leggere oppure lasciarne uno che ha già letto perché altri possano portarlo a casa, sfogliarlo e scoprirne la storia.

La Little free library è stata donata al Comune di Gavirate da Camera condominiale Varese a sostegno del progetto “Abbracciamo il li lago con la cultura” e posizionata accanto all’area giochi del Parco della Folaga. È la prima di una serie di casette dei libri che saranno posizionate lungo la Ciclabile del Lago di Varese per invogliare grandi e piccini a leggere comodamente seduti sulle panchine lungo il percorso o anche a casa.

Durante l’inaugurazione letture a cura delle maestre e di Dario Villa che ha proposto agli studenti alcuni racconti dal titolo Marionette in libertà di Gianni Rodari. Il noto autore da ragazzo ha vissuto per un periodo proprio a Gavirate, teatro di alcuni dei suoi racconti per l’infanzia.

Molto apprezzata dai bambini anche la merenda offerta loro da La Cucina di Altamura.

A scoprire la Casetta dei libri i rappresentanti del Consiglio dei Ragazzi della scuola Risorgimento assieme alla consigliera con delega alla cultura Laura Di Gioia e al vicesindaco Massimo Paola che ha voluto sottolineare il valore della collaborazione tra comune, scuole ed enti privati: « La sinergia virtuosa permette di portare avanti progetti significativi come questo che sottolinea il senso di comunità. Inoltre è bella la presenza di tanti bambini: Gavirate è il paese di Gianni Rodari e questa attenzione alla cultura ai libri non può che essere importante perché i libri sono fondamentali nella crescita dibattuti i bambini».

I bambini sono stati invitati a portare e prendere libri dalla casetta “un alveare delle parole da cui partono tante possibilità di lettura. E la lettura rende liberi”, hanno detto loro i promotori. Un invito ai piccoli colto e rilanciato anche dalle maestre della primaria Risorgimento, attente all’educazione civica e alla promozione della lettura e pronte a inserire tra le attività didattiche nuove “visite” alla Casetta dei libri sul Lungolago.