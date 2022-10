Bandi di Regione Lombardia, altri 2 finanziamenti ottenuti da Gerenzano

Il Comune di Gerenzano risulta tra gli enti beneficiari di due bandi promossi da Regione Lombardia, ai quali l’amministrazione comunale ha scelto negli scorsi mesi di partecipare.

Si tratta di due importanti progetti:

1) Installazione di impianti di VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI per elevare la sicurezza urbana, per il quale il Comune riceverà un contributo economico di euro 63.831 euro, e che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio del Parco degli Aironi. Gli altri parchi pubblici saranno dotati di telecamere tramite il project financing illuminazione pubblica, i cui lavori sono in corso d’opera;

2) PARCHI GIOCO INCLUSIVI E PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco con l’installazione di aree ludiche accessibili a tutti, che favoriscano la socializzazione e l’uso dei giochi da parte di bambini e ragazzi con disabilità. Il contributo destinato al Comune di Gerenzano sarà di 29.005 euro.

«In questo difficile periodo l’amministrazione comunale è lieta di condividere con voi questi risultati e conferma il proprio impegno futuro per l’ottenimento di contributi esterni, che ormai sono un sostegno necessario e fondamentale per alimentare le contenute risorse del bilancio comunale», commentano dal Comune di Gerenzano.