Bella Napoli, il tribunale di Varese si riserva: la pizzeria rimane chiusa

Un tessera in più a comporre il mosaico del «caso» Bella Napoli è arrivato poco dopo le 17 di martedì quando dalla camera di consiglio del tribunale fallimentare di Varese è stata diffusa la notizia della «riserva» che il giudice ha disposto sulla vicenda, per la quale è stato chiesto fallimento da parte di uno dei creditori (parenti degli attuali proprietari).

All’esito della riserva, che lascia la questione ancora nelle more della decisione, si saprà se il tribunale ammetterà la procedura concorsuale del concordato preventivo o invece deciderà se accogliere l’istanza di fallimento. Alla base della richiesta di fallimento, infatti, vi sarebbe un credito importane legato alla locazione degli immobili che l’attuale gestione della pizzeria non riconosce.

Il 4 di novembre, poi, avverrà l’immissione in possesso per lo sfratto; la pizzeria, locale storico aperto dal lontano 1952 nel centro di Varese rimane nel frattempo chiusa con le immaginabili ricadute economiche e lavorative per i dipendenti che qualche giorno fa avevano protestato fuori dal tribunale di Varese per sensibilizzare sul caso.