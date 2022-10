Benessere animale e regole di nutrizione: Ats Insubria ad Agrivarese con laboratori didattico educativi

Ats Insubria sarà presente ad Agrivarese che si svolgerà ad Angera domenica 9 ottobre, con gli esperti del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e i Veterinari.

«Ringraziamo Camera di Commercio Varese per l’invito a un grande evento che ci consente di essere tra i cittadini per parlare di alimentazione, benessere animale e anche di far conoscere ancora meglio le tante attività di cui si occupa ATS Insubria per garantire la salute dei cittadini. Ci complimentiamo anche con i tanti partner che, a diverso titolo, consentono la realizzazione di iniziative come questa, che a noi permette di parlare di prevenzione e promozione della salute» afferma Giuseppe Catanoso Direttore Sanitario di ATS Insubria.

All’interno della fiera sono previsti laboratori didattico/educativi, a cura del personale dell’Igiene degli Alimenti e Nutrizione, sulle tematiche della corretta alimentazione e sulla riduzione dello spreco alimentare.

«La partecipazione alla fiera è per noi un’ulteriore occasione per promuovere la sana alimentazione e, in particolare, per sensibilizzare sui temi della riduzione dello spreco alimentare, contribuendo a tutelare l’ambiente – commenta Maria Antonietta Bianchi, Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di ATS Insubria – Abbiamo previsto anche due laboratori: al mattino alle 11 condivideremo informazioni relative alla sicurezza alimentare, mentre alle 15 approfondiremo i temi dell’alimentazione più adeguata per tutti».

I laboratori in programma:

ore 11 – L’Alimentazione nell’etichetta un percorso alla scoperta Etichettatura per comprendere le informazioni relative agli ingredienti, alle scadenze anche per contenere lo spreco e molto altro ancora.

ore 15 – La Piramide Alimentare attività alla scoperta dell’adeguata alimentazione per tutte le fasce d’età.

I veterinari presenti in fiera focalizzeranno i loro interventi sul tema del benessere animale e sulla promozione delle attività che svolgono quotidianamente a servizio dei cittadini e del territorio. “Personale veterinario sarà presente a supporto degli operatori del settore e degli allevatori, anche rispondendo a quesiti inerenti temi di grande attualità e importanza quali benessere animale e farmacosorveglianza la cui legislazione è oggetto di una significativa evoluzione. Inoltre, alcuni nostri esperti saranno presenti, proprio a questo proposito, a un convegno relativo all’antimicrobico resistenza, organizzato nell’ambito della manifestazione” spiega Marco Magrini Direttore del Dipartimento Veterinario di ATS.

Nello spazio riservato ad ATS Insubria, inoltre, è prevista la presentazione di materiale relativo all’anagrafe canina, all’adozione consapevole di cani e gatti, alla prevenzione di episodi di aggressività dei cani, alla responsabilità e ai doveri dei proprietari di animali d’affezione.

I veterinari, presenti in loco, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 effettueranno anche la lettura dei microchip dei cani, fornendo approfondimenti relativi ai corsi “Patentino” per proprietari di cani.

Sempre nell’ambito di Agrivarese esperti veterinari parteciperanno al convegno “Strategie per la riduzione dell’uso degli antimicrobici nell’allevamento da latte in asciutta e nel post partum” previsto domenica 9 ottobre alle ore 10, organizzato da ARAL – Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.