A Beppe Saronni la “Fiamma Panathlon” assegnata dal Club La Malpensa

La sede di Banca Generali a Legnano ha ospitato la presentazione del 2° Panathlon Day voluto dal Panathlon Club La Malpensa e previsto lunedì 24 ottobre (19,30) al ristorante Villa ReNoir di Cerro Maggiore. Una conviviale con un ospite d’onore di altissimo profilo, Giuseppe Saronni, il campione di ciclismo che riceverà la Fiamma Panathlon in occasione del 40ennale del titolo mondiale vinto sul traguardo britannico di Goodwood.

La “Fiamma” è intitolata da quest’anno, e in modo permanente, a Sergio Allegrini, già presidente del club e segretario internazionale del Panathlon International, scomparso nello scorso giugno e rappresentato oggi dalla moglie Franca Monticelli.

Nel corso del Panathlon Day, che sarà moderato dal cerimoniere e vicepresidente del club Sergio La Torre, saranno assegnati anche alcuni riconoscimenti speciali; destinatari l’amministrazione comunale di Legnano e un panathleta iscritto al Club La Malpensa. Presenti tra gli ospiti anche il giornalista Sergio Gianoli, il presidente del Distretto Italia del Panathlon International Giorgio Costa, il governatore di Area 2 Lombardia Attilio Belloli e il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni.

«Il Panathlon Day rappresenta per noi lo strumento per mettere in luce e rivendicare i valori morali e culturali alla base dell’affermazione dell’ideale sportivo – ha detto il presidente del club Giovanni Castiglioni – Lo spirito della nostra associazione. Con Banca Generali abbiamo trovato subito condivisione di questi valori. Un onore e un dovere intitolare la Fiamma Panathlon a Sergio Allegrini. Assegnarla ad un icona del ciclismo come Giuseppe Saronni oggi dirigente e scopritore di talenti assume così un profondo valore simbolico».

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti di Banca Generali, il district manager Guido Stancarelli e il consulente finanziario Giacomo Bergamaschi, oltre all’assessore a cultura e sport di Legnano Guido Bragato e al segretario generale di Fondazione del Varesotto, Carlo Massironi, a conferma di una partecipazione e di una vicinanza di altissimo valore.