A Berlino la prima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto, Martinenghi protagonista

Ritorna la Coppa del Mondo in vasca corta, che nelle prossime settimane metterà in calendario tre appuntamenti, nei quali sarà protagonista il campione azzatese Nicolò Martinenghi.

Il primo appuntamento sarà a Berlino, a partire da venerdì 21 fino a domenica 23 ottobre (batterie dalle 8.30, finali dalle 19.00), dove Martinenghi sarà in gara come al solito nei 50 e 100 rana, ma si metterà anche alla prova sulla distanza dei 200 metri. Il programma vedrà il nuotatore di Azzate in vasca venerdì 21 ottobre nei 50, sabato 22 nei 100 e domenica 23 ottobre con i 200.

Terminata la tappa in Germania, gli appuntamenti successivi saranno oltre l’Oceano Atlantico. A Toronto gare in programma dal 28 al 30 ottobre, a Indianapolis il fine settimana successivo, dal 3 al 5 novembre.

I CONVOCATI

Sono ventuno i convocati azzurri che saranno seguiti dallo staff tecnico composto dai tecnici federali Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Cesare Casella, Alberto Burlina, Stefano Franceschi.

13 convocati

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) Lorenzo Galossi (CC Aniene), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pierandrea Matteazzi (Esercito/In Sport Rane Rosse), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Federico Poggio (Fiamme Azzurre /Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

8 convocate

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle).

TORONTO – 28/30 OTTOBRE (CAN), INDIANAPOLIS – 3/5 NOVEMBRE (USA)

Insieme al tecnico federale Alberto Burlina sono convocati Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leopsort) e Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) per entrambe le date, Nicolò Martinenghi (CC Aniene) solo Indianapolis, mentre aggregato Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport Fiamme Gialle) solo per Toronto.