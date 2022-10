Bianchi in Bulgaria nella città natale dell’artista Christo

È stato invitato dal Sindaco di Gabrovo (città famosa per aver dato i natali all’artista Christo) il consigliere comunale Matteo Bianchi, grazie alle relazioni maturate al Comitato delle Regioni UE e all’esperienza pluridecennale nel campo della pubblica amministrazione locale. Si trattava di una tre giorni di workshop in cui gli amministratori locali si scambiavano idee e buone pratiche da concretizzarsi per il futuro della città.

Bianchi era uno dei tre amministratori locali stranieri invitati, oltre ad un ungherese ed un francese. Positivo il riscontro per il varesino:”quando ci si scambiano esperienze, con la consapevolezza che nessuno deve avere la presunzione di essere migliore di altri, si riescono ad accrescere bagagli di esperienze da mettere a sistema sui propri territori. Utile capire se si può replicare esperienza analoga a Varese e fondamentale è il coinvolgimento dei giovani studenti nell’immaginare insieme la città del domani”.