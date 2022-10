A Biandronno le telecamere per un nuovo spot con Najla Aqdeir

Un nuovo spot della Jeep Renegade realizzato dall’agenzia Freeda, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’universo femminile e scardinare gli stereotipi.

La location scelta per girare il video per la campagna social del marchio è il lago di Varese, a Biandronno, (hanno girato anche al Cmapo dei Fiori Varese) dove la mattina di giovedì 6 ottobre sono comparsi operatori e telecamere per riprendere Najla Aqdeir, 27 anni, in Italia da quando ne aveva 11, mezzofondista e talento dell’atletica, nata in Libia da mamma marocchina e papà libico, seconda di tre sorelle, arrivata nel nostro Paese nel 2005 dopo aver lasciato la Libia con la famiglia per vivere, e correre, in Italia.